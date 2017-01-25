Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января 2017, 12:17

Политика

Законопроект о декриминализации побоев в семье принят во втором чтении‍

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Законопроект, согласно которому однократные домашние побои переводятся из категории условных преступлений в административные правонарушения, прошел в Госдуме второе, основное чтение, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснила один из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Ольга Баталина, к уголовной ответственности за побои со стороны родственников будут привлекаться лишь те граждане, которые совершили данное правонарушение повторно. Депутаты рассмотрели и отклонили поправки, предполагающие оставить уголовную ответственность за однократные побои в отношении женщин и несовершеннолетних детей.

Законопроект был внесен в нижнюю палату в ноябре прошлого года и одобрен Госдумой в первом чтении 11 января. Он предполагает внесение поправок в статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за побои, которые причинили физическую боль, но не вызвали кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.

Проект был разработан после того, как Госдума приняла закон о частичной декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. В частности, сюда попали однократно совершенные побои без причинения вреда здоровью, но это не коснулось побоев в отношении близких родственников и лиц, ведущих с виновным общее хозяйство. Также была введена уголовная ответственность для граждан, ранее подвергавшихся административному наказанию за декриминализованные деяния.

О том, к чему может привести закон, декриминализирующий побои, рассуждали эксперты m24.ru.

законы власть

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика