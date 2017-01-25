Законопроект о декриминализации побоев в семье принят во втором чтении‍

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Законопроект, согласно которому однократные домашние побои переводятся из категории условных преступлений в административные правонарушения, прошел в Госдуме второе, основное чтение, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснила один из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Ольга Баталина, к уголовной ответственности за побои со стороны родственников будут привлекаться лишь те граждане, которые совершили данное правонарушение повторно. Депутаты рассмотрели и отклонили поправки, предполагающие оставить уголовную ответственность за однократные побои в отношении женщин и несовершеннолетних детей.

Законопроект был внесен в нижнюю палату в ноябре прошлого года и одобрен Госдумой в первом чтении 11 января. Он предполагает внесение поправок в статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за побои, которые причинили физическую боль, но не вызвали кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.

Проект был разработан после того, как Госдума приняла закон о частичной декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. В частности, сюда попали однократно совершенные побои без причинения вреда здоровью, но это не коснулось побоев в отношении близких родственников и лиц, ведущих с виновным общее хозяйство. Также была введена уголовная ответственность для граждан, ранее подвергавшихся административному наказанию за декриминализованные деяния.