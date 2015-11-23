В Госдуме предложили сажать в тюрьму за склонение спортсмена к допингу

Фото: m24/Александр Иванов

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за склонение спортсмена к употреблению допинга, сообщает МИА "Россия сегодня".

Автором инициативы стал член фракции "Единая Россия" Ильдар Гильмутдинов. Согласно тексту документа, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей "Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте".

Отмечается, что склонение спортсмена к употреблению допинга тренером, врачом, а также тем, кто осуществляет подготовку к соревнованиям, будет наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

За это же преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо по отношению к несовершеннолетнему или с применением насилия, штраф составит до одного миллиона рублей.

Помимо этого нарушителям может грозить лишение свободы до одного года.

В случае, если нарушение повлекло смерть спортсмена или другие тяжкие последствия, виновнику грозит штраф в размере до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, во всех случаях нарушений закона предусмотрено наказание в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, российские спортсмены не смогут выступить в чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который состоится 17–20 марта 2016 года в Портленде (США). Это произойдет потому, что инспекция ИААФ представит отчет о проделанной антидопинговой работе в России не ранее 27 марта, когда в Кардиффе пройдет заседание организации.

Напомним, 13 ноября совет ИИАФ на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство ВФЛА из-за допингового скандала в национальной команде, разразившегося после опубликования отчета комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Таким образом, российские легкоатлеты лишены возможности выступать в соревнованиях, которые проводит IAAF, в том числе и на Олимпиаде-2016. Кроме того, Московская антидопинговая лаборатория после отчета WADA лишена лицензии на шесть месяцев.