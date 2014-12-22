Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Законы

22 декабря 2014, 19:38

Топ-менеджеров госкомпаний обязали отчитываться о доходах

законы доходы руководство топ-менеджеры госкомпании

Фото: ТАСС

Правительство обязало руководителей госкомпаний публиковать на сайтах предприятий информацию о своих доходах и имуществе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, о доходах обязаны отчитываться руководители, их заместители и главные бухгалтеры попавших в специальный список организаций. Помимо сведений о собственных доходах, им придется публиковать информацию о доходах и имуществе своих жен и мужей, а также несовершеннолетних детей.

Перечень из 62 компаний, которые попадут под действие нового приказа, был определен еще в прошлом году. В их числе оказались "Роснефть", РЖД, Сбербанк, "Аэрофлот", "Роснано", "Транснефть" и другие.

Ссылки по теме

Стоит отметить, что прошлогоднее постановление обязывало руководство компаний отчитываться только перед контролирующими органами, в то время как в открытый доступ информацию о заработках выкладывать было не обязательно.

Поэтому часть попавших в список структур отказалась публиковать информацию о доходах своего руководства, мотивируя это тем, что такая обязанность в законодательстве прямым текстом не прописана.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать