Топ-менеджеров госкомпаний обязали отчитываться о доходах

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Правительство обязало руководителей госкомпаний публиковать на сайтах предприятий информацию о своих доходах и имуществе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, о доходах обязаны отчитываться руководители, их заместители и главные бухгалтеры попавших в специальный список организаций. Помимо сведений о собственных доходах, им придется публиковать информацию о доходах и имуществе своих жен и мужей, а также несовершеннолетних детей.

Перечень из 62 компаний, которые попадут под действие нового приказа, был определен еще в прошлом году. В их числе оказались "Роснефть", РЖД, Сбербанк, "Аэрофлот", "Роснано", "Транснефть" и другие.

Стоит отметить, что прошлогоднее постановление обязывало руководство компаний отчитываться только перед контролирующими органами, в то время как в открытый доступ информацию о заработках выкладывать было не обязательно.

Поэтому часть попавших в список структур отказалась публиковать информацию о доходах своего руководства, мотивируя это тем, что такая обязанность в законодательстве прямым текстом не прописана.