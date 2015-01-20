Проверка на наркотики для получения прав может стать обязательной

Фото: ТАСС/Александр Кондратюк
Медицинское обследование может пополниться новым пунктом – анализом на содержание психоактивных веществ, соответствующий проект закона разрабатывает Минздрав.
Одновременно с этим будущим автомобилистам придется обходить меньше врачей – медицинское ведомство предлагает убрать из списка хирурга, ЛОРа и невролога (только для категорий А и В).
Кроме того, предлагается убрать электроэнцефалографию, электрокардиографию и экспериментально-психологическое исследование.
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Обследование будет запрещено заменять справкой или выпиской из медицинских документов. Проходить комиссию необходимо при первичном получении удостоверения, лишении прав из-за здоровья, по истечению 10-летнего срока получения прав или из-за их утери.
Как уточняется в пояснительной записке, размещенной на портале проектов правовых актов, обязательный тест на наркотики позволит выявить больше лиц, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества и злоупотребляющих спиртными напитками.
Какие врачи сейчас нужны для справки в ГИБДДДля выдачи водительского удостоверения ГИБДД требует положительного заключения от:
- Терапевта,
- Хирурга,
- Невролога,
- Офтальмолога,
- Оториноларинголога,
- Психиатра психоневродиспансера,
- Нарколога наркодиспансера.
Эта справка носит название 083у, стоит она, в зависимости от учреждения, от 1,5 до 4 тысяч рублей. Важно, что далеко не все медучреждения имеют право выдавать такие документы - у них должна быть лицензия.
Кстати, в 2014 году была немного изменена схема получения документа: теперь психиатр и терапевт должны быть обязательно из государственного диспансера. Раньше подпись от них можно было получить в любом медцентре.
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