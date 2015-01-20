Проверка на наркотики для получения прав может стать обязательной

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Медицинское обследование может пополниться новым пунктом – анализом на содержание психоактивных веществ, соответствующий проект закона разрабатывает Минздрав.

Одновременно с этим будущим автомобилистам придется обходить меньше врачей – медицинское ведомство предлагает убрать из списка хирурга, ЛОРа и невролога (только для категорий А и В).

Кроме того, предлагается убрать электроэнцефалографию, электрокардиографию и экспериментально-психологическое исследование.

Обследование будет запрещено заменять справкой или выпиской из медицинских документов. Проходить комиссию необходимо при первичном получении удостоверения, лишении прав из-за здоровья, по истечению 10-летнего срока получения прав или из-за их утери.

Как уточняется в пояснительной записке, размещенной на портале проектов правовых актов, обязательный тест на наркотики позволит выявить больше лиц, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества и злоупотребляющих спиртными напитками.

Как изменились правила подготовки водителей в автошколах