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Законы

20 января 2015, 11:32

Проверка на наркотики для получения прав может стать обязательной

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Фото: ТАСС/Александр Кондратюк

Медицинское обследование может пополниться новым пунктом – анализом на содержание психоактивных веществ, соответствующий проект закона разрабатывает Минздрав.

Одновременно с этим будущим автомобилистам придется обходить меньше врачей – медицинское ведомство предлагает убрать из списка хирурга, ЛОРа и невролога (только для категорий А и В).
Кроме того, предлагается убрать электроэнцефалографию, электрокардиографию и экспериментально-психологическое исследование.

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Обследование будет запрещено заменять справкой или выпиской из медицинских документов. Проходить комиссию необходимо при первичном получении удостоверения, лишении прав из-за здоровья, по истечению 10-летнего срока получения прав или из-за их утери.

Как уточняется в пояснительной записке, размещенной на портале проектов правовых актов, обязательный тест на наркотики позволит выявить больше лиц, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества и злоупотребляющих спиртными напитками.

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Какие врачи сейчас нужны для справки в ГИБДД

Для выдачи водительского удостоверения ГИБДД требует положительного заключения от:

  • Терапевта,
  • Хирурга,
  • Невролога,
  • Офтальмолога,
  • Оториноларинголога,
  • Психиатра психоневродиспансера,
  • Нарколога наркодиспансера.
Также надо сделать ЭЭГ (электроэнцефалограмму головного мозга). Это не прописано законодательно, но результаты исследования может затребовать врач-психиатр.

Эта справка носит название 083у, стоит она, в зависимости от учреждения, от 1,5 до 4 тысяч рублей. Важно, что далеко не все медучреждения имеют право выдавать такие документы - у них должна быть лицензия.

Кстати, в 2014 году была немного изменена схема получения документа: теперь психиатр и терапевт должны быть обязательно из государственного диспансера. Раньше подпись от них можно было получить в любом медцентре.

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