Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2016, 14:11

Политика

Индексацию материнского капитала предложили заморозить до 2020 года

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Минтруд предлагает приостановить индексацию материнского капитала до 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ведомства.

В пресс-службе пояснили, что материнский капитал, в отличие от соцвыплат, по которым предусмотрен переход на фактическую инфляцию, не является ежемесячной выплатой. В настоящее время его размер составляет 453 тысячи 26 рублей.

Законопроект также устанавливает единый порядок индексации социальных выплат раз в год с 1 февраля по фактической инфляции.

Материнский капитал – действующая с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Тогда его размер составлял 250 тысяч рублей. Использовать средства можно для улучшения жилищных условий, обучения ребенка, пенсии матери или оборудования квартиры для ребенка-инвалида. В настоящее время он составляет 453026 рублей.

Право на получение единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей из средств маткапитала имеют семьи, которые получили сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму на основные направления его расхода.

Подать заявление на такую выплату могут все владельцы сертификата, проживающие на территории России, вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка. Заявление на получение единовременных выплат необходимо подать до 30 ноября 2016 года.

законы материнский капитал маткапитал социальные выплаты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика