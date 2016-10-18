Индексацию материнского капитала предложили заморозить до 2020 года

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Минтруд предлагает приостановить индексацию материнского капитала до 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ведомства.
В пресс-службе пояснили, что материнский капитал, в отличие от соцвыплат, по которым предусмотрен переход на фактическую инфляцию, не является ежемесячной выплатой. В настоящее время его размер составляет 453 тысячи 26 рублей.
Законопроект также устанавливает единый порядок индексации социальных выплат раз в год с 1 февраля по фактической инфляции.
Право на получение единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей из средств маткапитала имеют семьи, которые получили сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму на основные направления его расхода.
Подать заявление на такую выплату могут все владельцы сертификата, проживающие на территории России, вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка. Заявление на получение единовременных выплат необходимо подать до 30 ноября 2016 года.