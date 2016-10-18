Индексацию материнского капитала предложили заморозить до 2020 года

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Минтруд предлагает приостановить индексацию материнского капитала до 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ведомства.

В пресс-службе пояснили, что материнский капитал, в отличие от соцвыплат, по которым предусмотрен переход на фактическую инфляцию, не является ежемесячной выплатой. В настоящее время его размер составляет 453 тысячи 26 рублей.

Законопроект также устанавливает единый порядок индексации социальных выплат раз в год с 1 февраля по фактической инфляции.