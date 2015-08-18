Минздрав хочет принудительно лечить водителей от алкоголизма и наркомании

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Судам могут разрешить направлять водителей, пойманных на езде в нетрезвом виде, на принудительное лечение. Соответствующие поправки предлагает принять Минздрав России.

Инициатива вынесена на общественное обсуждение. Поправками предлагается наделить суд правом возлагать на лишенного прав водителя обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и медицинскую реабилитацию "в связи с потреблением вызывающих опьянение веществ".

Согласно поправкам, суд при назначении обязательных работ будет направлять на принудительное лечение больного алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией водителя, по вине которого был причинен тяжкий вред здоровью другого человека.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2014 году количество ДТП с участием пьяных водителей выросло по сравнению с предыдущим годом на 21,6 процента.

Напомним, что с 1 июля была введена уголовная ответственность для водителей за повторную езду в нетрезвом виде.

Ужесточение ответственности распространяется на водителей, которые повторно сели за руль пьяными, а также на тех, кто во второй раз отказался от медицинского освидетельствования. Максимальный штраф по новой статье УК – два года лишении свободы и лишение прав на три года.

При этом лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в силу соответствующего постановления и до истечения одного года со дня полного исполнения. То есть с момента окончания как основного, так и дополнительного наказания.

Если, например, срок лишения прав истек, а штраф лицо не выплатило, то срок наказания будет исчисляться в течение года с момента уплаты штрафа, а не окончания срока лишения прав.