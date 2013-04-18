Форма поиска по сайту

18 апреля 2013, 11:07

Политика

Отпуск по уходу за ребенком может увеличиться до 4,5 лет

Правительство может увеличить отпуск по уходу за ребенком

Отпуск по уходу за детьми может увеличиться до 4,5 лет. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении российского правительства. В трудовой стаж должны будут включаться все нестраховые периоды, в том числе и уход за ребенком до 1,5 лет.

"В этот период человек серьезно защищен. Сохраняется рабочее место, первые полтора года выплачивается достойное пособие – 40% от заработка. Если родитель может работать по неполному графику, в удобное время, то будет получать и пособие, и зарплату", - пояснила в эфире "Москва FM" эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова.

Стоит отметить, что отпуск по уходу за ребенком включается в трудовой стаж. Взять его может не только мама, но также любой член семьи.

