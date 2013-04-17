Госдума повысила штрафы за ущерб памятникам культуры

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду 17 апреля Госдума приняла федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях", предполагающий ужесточение наказания за ущерб объектам культурного наследия. Он вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.

Новый закон значительно увеличивает штрафы за порчу памятников культуры, а также нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия и несоблюдение ограничений, установленных в границах зон охраны. Если сейчас взыскания за эти нарушения составляют одну-полторы тысячи рублей для физических лиц, 2-3 тысячи для должностных и 20-30 тысяч для юридических лиц, то скоро гражданам придется выплачивать от 15 до 200 тысяч рублей, должностным лицам 20-400 тысяч, а юридическим от 200 тысяч до пяти миллионов рублей.

Размеры штрафов увеличатся и в случае правонарушений в отношении особо ценных объектов, например, включенных в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Нанесенный им ущерб обойдется гражданам в 20-300 тысяч рублей, должностным лицам в 50-500 тысяч, а юридическим лицам от одного до двадцати миллионов рублей.

А вот за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее ущерб или уничтожение памятника культуры, обернется должностным лицам штрафом в 100-600 тысяч рублей.

За организацию и проведение строительных работ без разрешения соответствующего органа охраны памятников с граждан взыскают от 15 тысяч до 100 тысяч рублей, с должностных лиц - от 20 до 300 тысяч рублей, а с юридических - от 100 тысяч до миллиона рублей.

Помимо этого, в Кодекс об административных правонарушениях внесли две статьи, устанавливающие ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия и неисполнение обязанности по приостановлению работ, проведение которых может ухудшить состояние памятника культуры, нарушить его целостность и сохранность.

Напомним, в четверг 18 апреля в Москве будет отмечаться международный день охраны памятников и достопримечательных мест. В этот день, а также 18 мая в городе в 13 раз пройдет акция "Дни исторического и культурного наследия". В программе заявлено более тысячи культурных событий в 300 учреждениях культуры.