В российскую армию начнут призывать отслуживших за границей

Фото: ИТАР-ТАСС

В российскую армию начнут призывать тех, кто отслужил в армии иностранных государств, с которыми у России нет соответствующих соглашений. Положение содержится в тексте законопроекта, который был принят 17 апреля Госдумой в первом чтении.

По словам авторов законопроекта, в некоторых странах - Узбекистане, Киргизии и других - под прохождением военной службы понимается и служба в мобилизационном резерве, которая означает прохождение месячных военных сборов и выплату денежной суммы, сообщает ИТАР-ТАСС.

В других государствах, например, в Швейцарии, прохождение военной службы происходит по милиционному упрощенному принципу.

В настоящее время ряд частей невозможно укомплектовать солдатами и матросами в силу демографической ситуации и ряда других причин, отмечают авторы законопроекта.

Предписываемая законопроектом норма не является новаторской - ряд стран в обязательном порядке призывает в свои вооруженные силы граждан, прошедших военную службу в другом государстве. Такая практика давно действует в Израиле и Армении.

Новые нормы позволят увеличить количество призывников примерно на 1 тысячу человек ежегодно, подчеркивают авторы законопроекта.