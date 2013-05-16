Форма поиска по сайту

16 мая 2013, 11:17

Политика

НКО станут социально ориентированными вне зависимости от конфессий

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума приняла закон о взаимодействии городских органов власти с негосударственными организациями. Как пояснил председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев, принятие закона позволит всем НКО, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности, считаться социально ориентированными, если они действительно будут вести такую деятельность.

С инициативой внести изменения в столичное законодательство ранее выступила Русская Православная Церковь. По мнению Московского Патриархата, городской закон противоречил федеральному и не давал права РПЦ на получение государственной поддержки.

Свою позицию представители Патриархата мотивировали тем, что по федеральному закону религиозные организации относятся к социально ориентированным, что позволяет оказывать им господдержку. Московский закон в прежней редакции этого не допускал. При этом Комитет общественных связей Москвы не согласился с данными доводами, отметив, что не видит противоречий для социально ориентированной деятельности религиозных организаций, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Как отметил Антон Палеев, автоматическая регистрация в качестве социально ориентированной организации еще не дает право на получение денег. "Но и лишить такого статуса организацию, которая ведет колоссальную работу в Москве, занимаясь, в том числе, вопросами детства, помощи бездомным, содержанием памятников русского зодчества, просто невозможно", - добавил депутат.

