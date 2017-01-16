Новая технология блокировки сайтов не коснется законопослушных ресурсов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Роскомнадзор получит новые полномочия, позволяющие выбирать способ блокировки сайтов, попавших в черные списки, сообщает газета "Известия".

В настоящее время метод отключения сайта определяет для себя каждый оператор связи: после признания информации на сайте или отдельной странице незаконной адрес блокируют, а в черный список могут включить название портала, адрес страницы или IP.

Однако интернет устроен таким образом, что один IP могут использовать множество сайтов, и если блокируют портал по IP, то недоступными оказываются и другие интернет-площадки.

С изменениями в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", подготовленными в Минкомсвязи, требования для операторов к способам ограничения доступа будут унифицированы и выбирать их будет Роскомнадзор.

Недавно ведомство заблокировало популярный музыкальный портал muzofon.com на постоянной основе, доступ к сайту ограничен согласно постановлению Мосгорсуда. Такое решение было принято на основании заявления правообладателя ООО "Первое музыкальное издательство".