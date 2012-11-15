Автомобильные доверенности будут отменены 24 ноября

Фото: ИТАР-ТАСС

Автомобильные доверенности в России будут отменены с 24 ноября. Документ правительства вступит в силу через семь дней после официального опубликования.

РИА Новости сообщает, что постановление правительства об отмене доверенностей будет опубликовано в "Российской газете" 16 ноября. Таким образом, закон об отмене доверенностей вступит в силу 24 ноября.

"Доверенность превратилась в абсолютную формальность, которая ни на что не влияла; и самое главное, что мы все-таки потихоньку идем по пути меньшей бюрократизации процесса, - считает координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов. - В идеале у водителя должен быть только страховой полис, водительское удостоверение и документы на машину".

Представитель Федерации автовладельцев Дмитрий Самарин также поддержал отмену доверенностей. "Я считаю, что это позитивная мера, - считает Самарин. - Насколько я понимаю, правомочность нахождения водителя за рулем того или иного автомобиля будет определять то, вписан ли этот человек в страховку, в ОСАГО".

Сейчас для передачи управления автомобилем, владелец должен оформить доверенность и вписать в полис ОСАГО лицо, которому он доверяет машину.

Ранее сообщалось, что доверенность на управление автомобилем отменят с января 2013 года.