Автомобильные доверенности будут отменены 24 ноября

Фото: ИТАР-ТАСС
Автомобильные доверенности в России будут отменены с 24 ноября. Документ правительства вступит в силу через семь дней после официального опубликования.
РИА Новости сообщает, что постановление правительства об отмене доверенностей будет опубликовано в "Российской газете" 16 ноября. Таким образом, закон об отмене доверенностей вступит в силу 24 ноября.
"Доверенность превратилась в абсолютную формальность, которая ни на что не влияла; и самое главное, что мы все-таки потихоньку идем по пути меньшей бюрократизации процесса, - считает координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов. - В идеале у водителя должен быть только страховой полис, водительское удостоверение и документы на машину".
Представитель Федерации автовладельцев Дмитрий Самарин также поддержал отмену доверенностей. "Я считаю, что это позитивная мера, - считает Самарин. - Насколько я понимаю, правомочность нахождения водителя за рулем того или иного автомобиля будет определять то, вписан ли этот человек в страховку, в ОСАГО".
Сейчас для передачи управления автомобилем, владелец должен оформить доверенность и вписать в полис ОСАГО лицо, которому он доверяет машину.
Ранее сообщалось, что доверенность на управление автомобилем отменят с января 2013 года.
Отмена доверенности: немного историиИдея о внесении поправок в правила дорожного движения обсуждается в обществе уже достаточно долгое время. Экспертный портал "Пробок.нет" даже начал собирать подписи за отмену доверенности. За короткое время удалось собрать 100 тысяч подписей. В общей сложности под предложением отменить доверенности подписалось свыше миллиона человек.
МВД предложило свой вариант поправок в закон. Первый пункт постановления правительства гласит, что водителю для подтверждения права на управление автомобилем достаточно иметь при себе права, свидетельство о регистрации автомобиля и полис ОСАГО, а второй дает возможность только что купившим машину поставить ее на учет в течение 10 дней (раньше срок ограничивался пятью днями).
Основным препятствием для принятия поправок было предположение, что после отмены доверенности увеличится количество угонов. Но в ГИБДД отметили, что угнанные автомобили проверяются не по документам владельцев, а по базам данных и, таким образом, никакого смысла оставлять доверенности нет.
По предварительным данным, более 60% водителей время от времени садятся за руль чужого автомобиля.