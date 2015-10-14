Госдума одобрила законопроект о праве задержанных на звонок

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве задержанного на один телефонный звонок близким не позднее двух часов с момента попадания к следователям, сообщает Агентство "Москва".

В течение двух часов следователь должен дать подозреваемому возможность самому сообщить родственникам о задержании и потребовать присутствия адвоката еще на стадии составления протокола о задержании.

При этом время разговора по телефону или использования другого вида связи при отсутствии телефона должно составлять не менее пяти минут. Подозреваемый во время разговора не имеет права рассказывать об обстоятельствах дела и доказательствах, которые есть у полицейских и которые они еще могут найти.

В том случае, если следователь считает, что задержанный может сообщить родственникам важную для полицейских информацию, он имеет право вынести мотивированное постановление от отказе в звонке, которое должно быть поддержано прокурором.

Документ также обязывает следователей разрешить адвокату задержанного присутствовать с самого начала на всех стадиях следствия, включая момент составления протокола о задержании.

При подготовке ко второму чтению в документ могут быть внесены поправки, позволяющие звонить не только близким и другим родственникам, но и "иным лицам". Законопроект также будет дорабатываться для того, чтобы следователь самостоятельно извещал близких задержанного в случае, если он не может нормально говорить по телефону из-за психического или физического состояния.