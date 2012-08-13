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Законы

13 августа 2012, 08:23

Автовладельцы смогут ставить на учет машины в любом регионе РФ

законы МВД РФ

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа, согласно которому автовладельцы смогут ставить на учет автомобили в любом регионе страны, передает РИА Новости.

"Расширена возможность для физических лиц по проведению регистрационных действий в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции РФ, а для юридических лиц в регистрационных подразделениях в границах субъекта РФ. Одновременно, исключена необходимость получения акта осмотра транспортного средства по месту его нахождения", - говорится в пояснительной записке, размещенной на сайте МВД РФ.

Кроме того, авторы проекта предложили исключить обязательную постановку на временный регистрационный учет машин по месту пребывания владельца, а также необходимость получения акта осмотра автомобиля по месту его нахождения.

Если проект приказа будет принят, автовладельцам разрешат продавать свои машины без снятия их с регистрационного учета. Это действие будет объединено с постановкой машины на учет новым хозяином, и таким образом, по мнению авторов приказа, затрачиваемое на эту процедуру время может быть сокращено вдвое.

"Исключено требование о направлении представителей юридических лиц в военные комиссариаты для проставления в заявлениях соответствующих отметок. Передача необходимой информации предусмотрена в электронном виде", - отмечается в пояснительной записке к документу.

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