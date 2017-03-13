Бензин и дизельное топливо будут проверять с помощью экспресс-теста

Правительство нашло новый, достаточно радикальный способ борьбы с некачественным топливом, пишет газета "Коммерсант". Росстандарт с апреля начнет проверять бензин и дизельное топливо на АЗС с помощью экспресс-теста.

Специалисты считают, что это позволит отправлять на длительный и дорогостоящий лабораторный анализ подозрительные образцы. В дальнейшем Росстандарт рассчитывает получить право закрывать АЗС только на основе результатов экспресс-теста, который занимает несколько минут в отличие от нескольких дней, уходящих на лабораторную проверку.

История вопроса

Масштабная борьба с контрафактным топливом в России началась в 2015 году по поручению Владимира Путина.По данным Росстандарта, в 2016 году нарушения были обнаружены на 18% российских заправок, при этом 12 процентов АЗС торговали топливом с нарушениями физико-химических свойств. Сейчас штраф для юрлиц за продажу контрафактного топлива составляет около 300 тысяч рублей.

Ожидается, что в 2017 году законопроект утвердит правительство (Минэнерго его уже одобрило).