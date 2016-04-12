Антитабачный закон может распространиться на электронные сигареты

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В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о распространении требований антитабачного закона на электронные сигареты. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке рекомендуется запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Также планируется запретить потребление электронных сигарет на территории образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, в транспорте и других общественных местах.

Предлагается полностью санкционировать демонстрацию и выкладку электронных сигарет в торговых точках, а также рекламу, продвижение, спонсорство и другие формы продвижения данной продукции, чтобы защитить детей и подростков от приобщения к ней.

Данный законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внес депутат Госдумы Максим Шингаркин (ЛДПР).

Ранее m24.ru сообщало, что Минздрав обсудит возможность введения акциза на электронные сигареты. Этот и другие возможные варианты снижения количества потребителей никотина будут рассматриваться в рамках формирования новой антитабачной концепции.

Кроме того, возможно очередное повышение акцизов на табачную продукцию и, соответственно, цен на сигареты. В Госдуме также не исключили введения акцизов на электронные сигареты. Зампред комитета по охране здоровья Олег Куликов отметил, что возможны доработки антитабачного закона.