Хулиганов и дебоширов предлагают проверять на алкотестерах

Хулиганов будут проверять на наличие алкоголя в крови

МВД России разработало поправки в Административный кодекс, которые дают право проверять на наличие алкоголя в крови тех, кто совершил административные правонарушения или подозревается в их совершении, передает в среду телеканал "Москва 24".

Совершение административного правонарушения в состоянии опьянения повлечет ужесточение ответственности.

В настоящее время Административный кодекс предусматривает освидетельствование на алкоголь только участников дорожного движения.

Если доработки будут приняты, МВД дополнительно закупит свыше 11 тысяч алкотестеров более чем на 570 миллионов рублей. Их намереваются раздать не только автоинспекторам, но и патрульно-постовым службам, вневедомственной охране и оперативным дежурным.