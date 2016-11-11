Минтранс не поддержал создание черных списков пассажиров поездов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Проект федерального закона о введении черного списка пассажиров, выдвинутый РЖД, не поддержали в Минтрансе РФ, сообщает ТАСС.

Предполагалось, что перевозчик сможет высаживать из поезда пассажиров, признанных судом виновными в совершении правонарушений во время поездки, в течение последних двух лет.

По словам представителей ведомства, документ не разъясняет какое правонарушение должен совершить пассажир, чтобы компания отказала ему в перевозке. В нем также не прописан предлагаемый срок, в течение которого перевозчик может отказаться от заключения договора перевозки пассажира, включенного в реестр.

В Минтрансе отметили, что в РФ существуют труднодоступные регионы, где нет альтернативного транспорта, поэтому отказ от перевозки пассажира может стать аналогом запрета на перемещение по территории страны.

В четверг, 10 ноября стало известно, что РЖД хочет инициировать принятие закона, по которому нарушителям правил поведения на железнодорожном транспорте запретят ездить на поездах.

Для этого предполагается создать черные списки пассажиров, аналогичные тем, что используются авиакомпаниями. Вице-президент перевозчика сообщил, что в 2015 году из поездов было высажено и передано сотрудникам органов внутренних дел на транспорте 10,5 тысяч нарушителей.