11 февраля 2016, 17:33

Политика

Сайты будут блокировать без решения суда за разжигание межнациональной розни

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Власти могут начать блокировать доступ в интернете к информации, разжигающей межнациональные или межконфессиональные конфликты, без решения Генпрокуратуры. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в Федеральном агентстве по делам национальностей.

"В агентстве по делам национальностей начала действовать система мониторинга такой информации, выявляются сайты, некий "взрыв" в интернете на определенные темы, которые разжигают межнациональные конфликты, на них надо успевать быстро реагировать", – заявил источник.

По его словам, сейчас ведомство вынуждено действовать через Генеральную прокуратуру, что является весьма энерго- и времязатратным.

"Нам будет достаточно буквально одного дня, чтобы погасить ситуацию. Мы планируем принимать решение о блокировке информации и передавать его напрямую в Роскомнадзор, без Генпрокуратуры", – отметил собеседник агентства.

Как добавил источник, ограничивать доступ к информации, разжигающей межнациональную рознь, необходимо немедленно. В то же время текущий порядок обязывает ФАДН действовать через Генеральную прокуратуру.

"Наша задача, чтобы доступ был ограничен к такой информации за определенный период времени. А дальше Генпрокуратура будет заниматься удалением этой информации и привлечением к ответственности виновных", – добавил собеседник агентства.

