Нелегальным мигрантам запретят въезд в Россию на десять лет

Нелегальные мигранты не смогут въезжать в Россию в течение десяти лет

За нарушение порядка пребывания в России мигранты теперь могут лишиться права въезда в страну на десять лет. Соответствующий закон вступил в силу 10 января.

Согласно документу, мигранты, превысившие лимит пребывания в стране больше, чем на 280 суток, лишатся права въезда в нее на десять лет. Те, кто незаконно пробудет на территории России более 180 суток, не смогут въезжать в страну в течение следующих пяти лет.

Как ранее сообщало M24.ru, по словам глава Федеральной миграционной службы Константина Ромодановского, по состоянию на конец ноября прошлого года около 860 тысяч иностранцев нелегально находились в России больше года.

Отметим, что в конце ушедшего года российское правительство утвердило квоты на мигрантов на рынках и в палатках. Добавим, что правительство определило потребность страны в 2015 году в иностранных работниках в размере 275,8 тысячи человек. В 2014 году эта же потребность определялась с учетом иностранцев, въезжающих без визы, и составляла 1,6 миллиона человек.

Напомним, в ноябре вступил в силу закон, заменяющий квоту на патент - с ним приезжий из стран, у которых безвизовый режим с Россией, может работать вне квоты.

Для его получения мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком.

Всего в столице, по данным на 2014 год, пребывает около миллиона иностранных граждан, среди них около 200 тысяч работают по квотам, столько же имеют патенты на работу, а у остальных нет разрешения.