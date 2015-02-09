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Политика

9 февраля, 14:47

Курение в подуличных переходах хотят запретить

законы общественная палата запрет на курение антитабачные меры власть

Фото: M24.ru

Курение в подуличных переходах, а также продажу алкоголя в одной торговой точке с товарами, которые пользуются спросом у детей и молодежи, предлагают запретить. В Общественной палате обсудили поправки в новый "антитабачный" и "антиалкогольный" законопроект, который внесен в Госдуму, сообщает корреспондент M24.ru.

Отметим, что в настоящее время курить нельзя только в переходах, где находится вход в метро.

"Подготовлены поправки, которые запрещают курение в переходах и продажу алкоголя ближе 5 метров от товаров для детей и молодежи", - рассказал зампред комитета по социальным вопросам Совета Федерации Игорь Чернышев.

Вместе с тем, в Общественной палате предложили отложить рассмотрение законопроекта. "Сейчас активизировалось алкогольное и табачное лобби. Новый законопроект с ограничительными мерами нужно подождать. Необходимо оценить результат действия "антитабачного" закона", - подчеркнула помощник министра здравоохранения России Татьяна Клименко.

Штрафы за курение

Новые поправки в законопроект участники обсуждения предложили внести в июне, когда "антитабачный" закон отпразднует второй юбилей.

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Напомним, с 1 июня 2013 года действует "антитабачный" закон, согласно которому запрещено курить в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, на станциях метро, на спортивных и культурных объектах, рабочих местах, детских площадках и пляжах.

Спустя год вступили в силу новые ужесточающие правила - курение запретили во всех кафе, ресторанах и гостиницах, на летних верандах, в магазинах и на рынках, в самолетах и пассажирских судах. Под запретом оказываются не только сигареты, но и кальян. Штрафы за курение в общественных местах составляют от 0,5 до 1,5 тысячи рублей, за курение на детских площадках - от 2 до 3 тысяч рублей.

Согласно социологическому исследованию, которое проводилось с января по август 2014 года, "антитабачный" закон соблюдают около 96 процентов россиян. Однако многие москвичи действие закона не ощутили - в голосовании M24.ru "Ощутили ли вы действие закона о курении" почти половина проголосовавших выбрала вариант "Нет, где курили там и курят".

Сюжет: Запрет курения в общественных местах

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