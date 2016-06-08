Форма поиска по сайту

08 июня 2016, 16:49

Политика

Киберспорт стал официальным видом спорта

Фото: YAY/ТАСС

Киберспорт включили в реестр признанных видов спорта, соответствующий приказ появился на официальном портале правовой информации.

Помимо компьютерных игр, в реестр включили северное многоборье (метание аркана, метание топора, бег с палкой, тройной прыжок, прыжки через нарты) и мотофристайл.

Под киберспортом понимают соревнования по одной из компьютерных игр – шутерам вроде Counter-Strike или Quake, стратегиям вроде StarCraft и симуляторам – World of Tanks или Grand Turismo.

Россия официально признала киберспорт еще в 2001 году, но в июле 2006 года его исключили из-за несоответствия критериям, необходимым для включения в реестр: развитие в более чем половине субъектов РФ и наличие зарегистрированного общероссийского объединения.

законы киберспорт Минспорта состязания

