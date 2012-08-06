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Происшествия

06 августа 2012, 15:54

Суд признал, что МОЭСК нарушила антимонопольное законодательство

законы МОЭСК суды УФАС

Фото: ИТАР-ТАСС

Апелляционный суд принял сторону московского УФАС по делу в отношении ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК). Об этом сообщается на сайте УФАС по Москве.

Ранее комиссия московского УФАС признала, что МОЭСК нарушила часть 1 статью 10 ФЗ "О защите конкуренции".

По данным УФАС, в августа 2010 года индивидуальный предприниматель (ИП) попытался заключить с МОЭСК договор на технологическое присоединение к электрическим сетям. В соответствии с правилами технологического присоединения, компания была обязана выполнить соответствующие мероприятия в 30-дневный срок.

Однако МОЭСК направило ИП договор об осуществлении технологического присоединения с просрочкой в 76 дней. Кроме того, компания превысила в договоре размер платы за эту меру, применив не тот тариф. По подсчетам УФАС, это могло привести к материальному ущербу в размере более 1,5 миллиона рублей.

В итоге комиссия УФАС усмотрела в действиях МОЭСК нарушения закона о конкуренции. Компания с решением антимонопольной службы не согласилась и решила обжаловать его в суде. Однако суды 1 и 2 инстанций поочередно поддержали ФАС.

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