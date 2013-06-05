В России могут запретить "веселящий газ"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Веселящий газ", вдыхание которого вызывает легкое чувство опьянения и беспричинный смех, может быть запрещен в России.

Он пока не относится к разряду наркотических веществ, однако глава ФСКН России Виктор Иванов уже внес предложение в правительство, чтобы регламентировать гражданский оборот распространителей "веселящего газа", определив им наказание.

"Ждем решения правительства", - подчеркнул он, выступая на 30-й международной конференции правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

ФСКН выступала за введение контроля за оборотом "веселящего газа" еще в сентябре 2012 года. По мнению Иванова, вдыхаемая закись азота "оказывает воздействие на центральную нервную систему и наносит огромный вред здоровью".

Против него выступают и врачи: "Это наркозный препарат, от которого медики давно уже отказались, но вдруг реанимировалась эта тема", - сказал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, употребление "веселящего газа" может привести к поражению головного мозга, гипоксии (то есть кислородному голоданию) и другим серьезным нарушениям здоровья.

Екатерина Карачева