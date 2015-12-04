Материнский капитал и зарплаты чиновников в 2016 году не увеличат

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Материнский капитал и оклады государственных служащих не будут проиндексированы в 2016 году. Соответствующее решение приняли в пятницу депутаты Госдумы, сообщает Агентство "Москва".

В соответствии с законом, не индексируются размер материнского капитала, оклады федеральных госслужащих, военных и судей. С 1 февраля 2017 года отдельные компенсации и пособия проиндексируют.

Напомним, в ходе заседания столичного правительства Сергей Собянин заявил, что бюджет 2016–2018 годов гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед москвичами.

Таким образом, сохраняются приоритеты и пропорции расходования бюджетных средств, сложившиеся в предыдущие годы. С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов превысит 1 триллион рублей.

Отметим, что с 1 февраля будущего года правительство России планирует проиндексировать пенсии на 4 процента.