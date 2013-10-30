Форма поиска по сайту

30 октября 2013, 15:51

Политика

Сенаторы одобрили запрет на продажу SIM-карт с рук

Сенаторы приняли закон об ужесточении правил продажи в России SIM-карт

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство запрещающие продажу SIM-карт на улицах. В законопроекте указано, что заключение договоров теперь возможно только в помещениях, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде.

Согласно документу, продавец SIM-карты должен внести в договор сведения о покупателе и в течение 10 дней направить один экземпляр подписанного договора оператору связи, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, законопроект предусматривает штрафы для физических лиц до 5 тысяч рублей, для должностных - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 200 тысяч.

