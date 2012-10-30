Московские предприниматели будут платить налоги по трем видам патентов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве предлагают ввести патентную систему налогообложения в отношении 65 видов предпринимательской деятельности. Кроме того, рассматривается возможность установить максимальный доход индивидуального предпринимателя по разным видам деятельности.

Накануне законопроект "О патентной системе налогообложения" был рассмотрен бюджетно-финансовой комиссией Мосгордумы.

Согласно документу, виды предпринимательства поделят на три группы. К первой будет относиться высокодоходный бизнес: торговля, общественное питание, сдача в аренду недвижимости, техническое обслуживание транспорта, а также перевозки пассажиров и грузов.

Доходы от данного бизнеса за год, согласно расчетам, должны быть следующими: 300 тысяч рублей на одно транспортное средство (соответствующая сумма налога - 18 тысяч рублей); 1 миллион рублей на один сдаваемый объект (налог - 60 тысяч рублей), 600 тысяч рублей на одного наемного работника (налог 36 тысяч рублей); 2-3 миллиона рублей на объект розничной торговли или общественного питания (налог 120-180 тысяч рублей).

Во вторую группу войдет бизнес, для которого не требуются наемные работники. Здесь потенциально возможный доход установлен в сумме 300 тысяч рублей независимо от реальных условий деятельности и 600 тысяч по видам деятельности (сумма налога составит 18 тысяч и 36 тысяч рублей в год соответственно).

И третью группу составят виды предпринимательской деятельности не связанные с производством и реализацией. Они взяты из перечня, определенного главой 265 Налогового кодекса, сообщает пресс-служба городского парламента. Для них установят доход от 600 тысяч до 3 миллионов рублей (налог 36-180 тысяч рублей).

В ходе обсуждения депутаты подчеркнули, что подобная схема не способствует выводу предпринимателей из тени, однако рекомендовали Думе принять документ в первом чтении.