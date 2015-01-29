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Москва 24

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Законы

29 января 2015, 12:24

Правительство планирует запретить производство ГМО

законопроекты законы ГМО Генномодифицированные растения

В России могут запретить производство генномодифицированных организмов

В России могут запретить производство всех генномодифицированных организмов. Такой законопроект рассмотрит правительство, передает телеканал "Москва 24".

Если документ примут, то нельзя будет при помощи методов генной инженерии разводить растения, животных и микроорганизмы. Также вводятся ограничения на импортеров ГМО – появится возможность запрещать ввоз подобной продукции.

Единственным исключением из правила станут научно-исследовательские работы.

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Ранее M24.ru сообщало о том, что члены Совета Федерации предложили полностью запретить ввоз на территорию России продуктов с ГМО. Сенаторы рассчитывали, что запрет станет временной мерой, защищающей граждан до того момента, когда научные исследования точно докажут, что генно-модифицированные организмы не угрожают здоровью человека.

Кроме того, планируется увеличить в три раза штрафы за отсутствие информации о содержании в продуктах ГМО. Соответствующее предложение Роспотребнадзора одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.

Если новый закон будет принят, выпуск и продажа продуктов с содержанием ГМО без соответствующих отметок может обойтись предпринимателям в 150 тысяч рублей.

Стоит отметить, что далеко не все россияне вообще знают о ГМО: как расшифровывается аббревиатура, знает каждый второй участник опроса. Этой информацией в большей степени владеют высокообразованные респонденты (71%), москвичи и петербуржцы (70%), а также 25-34-летние (их 63%). Для 3% опрошенных ГМО является синонимом "вредных" добавок.

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