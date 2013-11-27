Мосгордума одобрила обновленный закон "О бюджете Москвы на 2014 год"

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы приняли сразу в двух чтениях обновленный законопроект "О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".

Согласно поправкам, предусмотрено увеличение доходной части бюджета Москвы за счет дополнительный поступлений от трех налогов: налога на имущество организаций, на имущества физический лиц и патентной системы налогообложения.

Уточняется, что другие доходные источники остаются без изменений, при этом прогнозируемые дополнительные доходы предлагается направить на сокращение бюджетного дефицита и уменьшение программы заимствований.

По сравнению с предыдущим вариантом закона налоги увеличены на 17,1 миллиардов в 2014 году, на 27,7 миллиардов – в 2016 году и на 38,4 миллиардов.

Общий объем доходов на 2014 год составит 1,5 триллионов рублей, на 2015 года – 1,58 триллионов рублей. На 2016 год запланирован объем доходов в 1,6 триллионов рублей, сообщила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

По ее словам, расходы бюджета составят 1,65, 1,7 и 1,76 триллиона соответственно.

При этом Зяббарова отметила, что дефицит бюджета будет постепенно снижаться. Так, в 2014 году он составит 147 миллиардов рублей (9,8%), в 2015 году – 123 миллиардов (7,8 %) и 102 миллиарда рублей (6,2 %) – в 2016 году.

Депутаты намерены подготовить несколько поправок к третьему чтению. На разработку изменений Мосгордума дала фракциям 7 дней.

Напомним, что ранее документ был отозван Сергеем Собяниным в связи с внесением изменений в ряд федеральных законов, влияющих на порядок взимания налогов в регионах. Это позволило редактору исполнить требования, установленные Бюджетным кодексом России, и скорректировать показатели проекта закона о бюджете.

Ранее в среду комиссии Мосгордумы рекомендовали депутатам принять закон "О бюджете города Москвы" с внесенными изменениями в доходной части.