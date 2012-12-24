Депутаты считают "чьей-то шуткой" слухи о запрете видеорегистраторов

Фото: ИТАР-ТАСС

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов считает информацию о запрете видеорегистраторов "чьей-то шуткой".

Более того, он назвал инициативу полным бредом. По его мнению, видеофиксаторы помогают определять виновников ДТП и в какой-то степени дисциплинируют водителей.

"Когда видеорегистратор находится в машине, он определённым образом призывает водителя к порядку, потому что все его нарушения правил дорожного движения будут фиксироваться", - приводит слова Старовойтова "Русская служба Новостей".

С таким же успехом под запрет могут попасть и антирадары, добавил депутат.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Госдуму внесен законопроект, который фактически запрещает видеорегистраторы. Авторы поправок в Кодекс об административных правонарушениях предлагают штрафовать водителей, которые крепят на ветровое и боковые стекла "дополнительные предметы или покрытия многократного использования".