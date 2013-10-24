Должникам по взносам на капремонт планируют запретить продажу квартир

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы могут запретить собственникам продавать квартиры, если они не будут своевременно оплачивать ежемесячный взнос в региональный фонд программы капитального ремонта жилья.

"Это с одной стороны не ограничивает их в правах владения имуществом, но с другой - заставит следовать букве закона при продаже этого имущества", - заявила журналистам зампредседателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева.

По ее словам, депутаты подготовят такой законопроект в ближайшее время.

Выплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт жилого дома, согласно федеральному закону, будет обязательной. Как и с выплатами за услуги ЖКХ, здесь могут появиться неплательщики.

В обществе уже звучат предложения об ужесточении к ним мер наказания. Рассматривались возможности повышения штрафов и пени, а также предложения ограничивать выезд за границу и даже отнимать жилье по решению суда, отмечает "Интерфакс".

В среднем по стране размер обязательного ежемесячного взноса на капитальный ремонт колеблется от 4,2 до 9,2 рублей и зависит от многих факторов. "Людей сегодня больше заботит, чтобы эти собранные средства не были потрачены на иные нужды. И в этом вопросе закон дает людям такие гарантии, запрещая даже содержание чиновникам оплачивать из этих фондов", - отметила Николаева.