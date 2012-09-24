Госдолг Москвы вырастет почти до 550 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

К 2015 году государственный долг Москвы увеличится почти до 550 миллиардов рублей.

Согласно проекту бюджета столицы на 2013 и плановый период 2014-2015 годов, через год госдолг вырастет до 318 миллиардов рублей, а к концу 2014 года – до 435 миллиардов рублей.

При этом отношение госдолга к валовому региональному продукту должно сохраниться на уровне 2010 года и составить 3,6%, сообщает "Интерфакс".

Погашать долг власти Москвы планируют до 2022 года. Наибольший объем погашения придется на 2014 год и составит 46 миллиардов рублей.

Напомним, дефицит бюджета столицы на 2012 год был сокращен на 10,7%, сейчас он составляет более 225 миллиардов рублей.

По проекту будущего бюджета, в 2013 году доходы городской казны должны вырасти на 8% по отношению к текущему году и составить около 1,5 триллионов рублей. При этом расходы вырастут на 5,3% и составят почти 1,7 триллионов рублей.