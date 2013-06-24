Критика антигитлеровской коалиции в России может стать преступлением

Красную армию запретят критиковать

Проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за критику действий войск антигитлеровской коалиции и отрицание итогов Нюрнбергского трибунала, внесет сегодня на рассмотрение российского парламента глава думского комитета по безопасности Ирина Яровая.

Если данный законопроект будет принят, виновным грозят штрафы до 300 тысяч рублей или до трех лет заключения, а при использовании в этих целях СМИ или служебного положения - штраф до 500 тысяч или до пяти лет лишения свободы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в руководстве Госдумы. К расследованию таких дел планируется привлечь Следственный комитет России. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он направлен "на борьбу с посягательствами на историческую память в отношении событий, имевших место в период Второй мировой войны".

В мае 2009 года в Думу был внесен аналогичный законопроект, среди авторов которого - единороссов из думского руководства - была Яровая. Тогда предлагалось наказывать только за оправдание нацизма.

Спустя четыре года Яровая пообещала, что закон будет принят еще до наступления лета. "Мы не допустим переписывания истории. Советский солдат останется воином-освободителем, защитником мира от фашистской чумы", - заявила глава комитета по безопасности.

Одним из поводов для этих высказываний стал конфликт вокруг публикации директора по гуманитарным проектам "Роснано", главы "Союза правых сил" Леонида Гозмана, который усомнился в целесообразности запуска телесериала о СМЕРШе, мотивируя это тем, что, по его мнению, советская военная контрразведка вела себя не лучше, чем гестапо. В интервью по поводу законопроекта Гозман отметил, что "новые формулировки запрещают искать истину" и что запрет свободной дискуссии уничтожит исторические исследования. Гозман сказал, что собирается нарушить закон сразу же, как только тот будет принят, повторив публикацию в своем блоге, в которой говорится, что сотрудники СМЕРШ "служили в структуре не менее преступной, чем СС".

В свою очередь, политолог Алексей Чеснаков считает, что появление в российском УК статьи, предусматривающей ответственность за реабилитацию нацизма, по идее правильно. Вместе с тем, по мнению политолога, предложенные в законопроекте формулировки крайне расплывчаты, что позволяет карать, например, за упоминание бомбардировок Дрездена авиацией союзников в феврале 1945 года или атомной бомбардировки Хиросимы американскими ВВС в августе того же года. Поэтому формулировку подобных актов следует тщательно обсудить с научным сообществом, историками и правоведами, иначе "сырые нормы будут применяться к тем, кто честно анализирует историю XX века", считает эксперт.