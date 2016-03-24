"ЕР" поручила фракции в МГД ускорить принятие законопроекта о налоговых льготах

Фото: m24.ru

Столичное отделение "Единой России" поручило своей фракции в Мосгордуме ускорить процедуру принятия законопроекта о льготах для стадионов, медклиник и других объектов социально значимого бизнеса. Соответствующее поручение было дано в ходе заседания президиума Московского городского регионального отделения партии. передает Агентство "Москва".

"Мы последовательно реализуем в городе комплекс мер по предоставлению налоговых льгот. При поддержке фракции "Единая Россия" в Мосгордуме был принят закон, который установил льготы на имущество организаций, сократив в 10 раз налоговую нагрузку для спортивных объектов. Сейчас необходимо определиться с дальнейшими шагами по предоставлению льгот уже на землю, и я считаю, что, учитывая строительство в городе таких крупных объектов, как стадионы "ЦСКА" и "Динамо", мы должны оперативно обеспечить принятие соответствующего закона, чтобы установить льготы на землю для спортивных объектов и для других социально значимых объектов", – заявил председатель комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников сообщил членам президиума, что соответствующие изменения в закон уже подготовлены и внесены в Мосгордуму мэром Москвы.

"Надо отметить, что были обращения от крупных инвесторов с просьбой сделать еще один шаг, а именно - рассмотреть вопрос, связанный с налогообложением земли при строительстве этих объектов. Напомню, у нас сейчас в законодательстве по земельному налогу есть льгота для эксплуатации стадионов, в результате которой стадионы платят у нас 0,3 процента от кадастровой стоимости земли, но она установлена только для эксплуатирующихся стадионов с чисто спортивной функцией. Но у нас есть строящиеся крупные объекты, у которых функция смешанная", – отметил Решетников.

Секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Николай Гончар отметил, что инициатива очень важна для города. "Это замечательная инициатива, но она станет законом только тогда, когда наша фракция в Мосгордуме поддержит и обеспечит оперативное принятие соответствующего решения", - подчеркнул он.

В свою очередь, глава фракции "Единая Россия" в столичном парламенте Андрей Метельский отметил, что депутаты приложат максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки закон был принят. "Я думаю, что фракция примет данный законопроект, мы будем стараться принять его как можно быстрее для того, чтобы налоговая льгота могла уже действовать", – заключил он.

Согласно законопроекту, нагрузка по налогу на имущество для медклиник снизится в 10 раз, вводится ставка 0,22 процента вместо 2,2 процента от балансовой стоимости, при условии, что здания, в которых осуществляется медицинская деятельность, были введены в эксплуатацию после 1 января 2013 года.

По оценке столичных властей, право на льготу получат 11 существующих зданий медицинских центров общей площадью 69 тысяч квадратных метров, а также все вновь построенные здания медицинского назначения.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить существующий порядок предоставления льгот по уплате земельного налога для ряда крупных стадионов, распространив их на строящиеся и реконструируемые объекты. Льгота будет действовать в отношении земельных участков, на которых осуществляется строительство, реконструкция спортивных сооружений, включающих футбольное или ледовое поле, оборудованных трибунами для зрителей с общим количеством мест не менее 12 тысяч.

Льготная ставка земельного налога составит от 20 процентов стандартной ставки в 2014-2017 годах до 50 процентов стандартной ставки с 2020 года. Таким образом, платежи по земельному налогу для строящихся/реконструируемых стадионов будут уменьшены в несколько раз. Стандартная ставка земельного налога составит 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка.

Также законопроектом предусмотрено, что нагрузка по налогу на имущество для агрокластеров сократится в четыре раза в 2016-2017 годах (25 процентов от налогообложения по стандартной ставке). В дальнейшем она будет постепенно увеличиваться и начиная с 2020 года составит 50 процентов от исчисленной суммы налога по стандартной ставке.