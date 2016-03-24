Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта 2016, 17:11

Политика

"ЕР" поручила фракции в МГД ускорить принятие законопроекта о налоговых льготах

Фото: m24.ru

Столичное отделение "Единой России" поручило своей фракции в Мосгордуме ускорить процедуру принятия законопроекта о льготах для стадионов, медклиник и других объектов социально значимого бизнеса. Соответствующее поручение было дано в ходе заседания президиума Московского городского регионального отделения партии. передает Агентство "Москва".

"Мы последовательно реализуем в городе комплекс мер по предоставлению налоговых льгот. При поддержке фракции "Единая Россия" в Мосгордуме был принят закон, который установил льготы на имущество организаций, сократив в 10 раз налоговую нагрузку для спортивных объектов. Сейчас необходимо определиться с дальнейшими шагами по предоставлению льгот уже на землю, и я считаю, что, учитывая строительство в городе таких крупных объектов, как стадионы "ЦСКА" и "Динамо", мы должны оперативно обеспечить принятие соответствующего закона, чтобы установить льготы на землю для спортивных объектов и для других социально значимых объектов", – заявил председатель комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников сообщил членам президиума, что соответствующие изменения в закон уже подготовлены и внесены в Мосгордуму мэром Москвы.

"Надо отметить, что были обращения от крупных инвесторов с просьбой сделать еще один шаг, а именно - рассмотреть вопрос, связанный с налогообложением земли при строительстве этих объектов. Напомню, у нас сейчас в законодательстве по земельному налогу есть льгота для эксплуатации стадионов, в результате которой стадионы платят у нас 0,3 процента от кадастровой стоимости земли, но она установлена только для эксплуатирующихся стадионов с чисто спортивной функцией. Но у нас есть строящиеся крупные объекты, у которых функция смешанная", – отметил Решетников.

Секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Николай Гончар отметил, что инициатива очень важна для города. "Это замечательная инициатива, но она станет законом только тогда, когда наша фракция в Мосгордуме поддержит и обеспечит оперативное принятие соответствующего решения", - подчеркнул он.

В свою очередь, глава фракции "Единая Россия" в столичном парламенте Андрей Метельский отметил, что депутаты приложат максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки закон был принят. "Я думаю, что фракция примет данный законопроект, мы будем стараться принять его как можно быстрее для того, чтобы налоговая льгота могла уже действовать", – заключил он.

Согласно законопроекту, нагрузка по налогу на имущество для медклиник снизится в 10 раз, вводится ставка 0,22 процента вместо 2,2 процента от балансовой стоимости, при условии, что здания, в которых осуществляется медицинская деятельность, были введены в эксплуатацию после 1 января 2013 года.

По оценке столичных властей, право на льготу получат 11 существующих зданий медицинских центров общей площадью 69 тысяч квадратных метров, а также все вновь построенные здания медицинского назначения.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить существующий порядок предоставления льгот по уплате земельного налога для ряда крупных стадионов, распространив их на строящиеся и реконструируемые объекты. Льгота будет действовать в отношении земельных участков, на которых осуществляется строительство, реконструкция спортивных сооружений, включающих футбольное или ледовое поле, оборудованных трибунами для зрителей с общим количеством мест не менее 12 тысяч.

Льготная ставка земельного налога составит от 20 процентов стандартной ставки в 2014-2017 годах до 50 процентов стандартной ставки с 2020 года. Таким образом, платежи по земельному налогу для строящихся/реконструируемых стадионов будут уменьшены в несколько раз. Стандартная ставка земельного налога составит 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка.

Также законопроектом предусмотрено, что нагрузка по налогу на имущество для агрокластеров сократится в четыре раза в 2016-2017 годах (25 процентов от налогообложения по стандартной ставке). В дальнейшем она будет постепенно увеличиваться и начиная с 2020 года составит 50 процентов от исчисленной суммы налога по стандартной ставке.

Ссылки по теме


законопроекты Мосгордума налоги законы Единая Россия Максим Решетников Кирилл Щитов Андрей Метельский

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика