Срок за ложные сообщения о теракте предлагают увеличить до 5 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий ужесточить наказание за заведомо ложное сообщение о теракте. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о сообщениях, проверка которых повлекла за собой ущерб свыше 1 миллиона рублей или иные тяжкие последствия.

В настоящее время ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или других подобных действиях карается от 1,5 до 3 лет лишения свободы. Новый документ предлагает увеличить этот срок до 5 лет, а также назначать штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Разработка законопроекта обусловлена увеличением в течение последних 5 лет (в среднем на 15% в год) количества ложных звонков о терактах. По всем поступившим угрозам проводились проверки, принимались неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий. "Как следствие, это приводило к вынужденному отвлечению сил и средств в целях предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению безопасности личности, общества и государства, а также к причинению неудобства гражданам и организациям, нарушению общественного спокойствия и причинению убытков субъектам экономической деятельности", - отмечается в тексте пояснительной записки.

Кроме того, такими противоправными действиями часто наносится крупный материальный ущерб, который, по оценке правоохранительных органов, может превышать сумму в 5 миллионов рублей.

Так, в 2009 году было зарегистрировано почти 1,6 тысяч анонимных сообщений, а по состоянию на 30 ноября 2013 года число таких сообщений превысило 2,6 тысяч. Телефонные звонки о терактах составили около 90 процентов от общего количества зарегистрированных анонимных сообщений. Вместе с тем в 2012 году за такие преступления были осуждены 475 человек, только 53 из которых приговорены к лишению свободы.

"Это объясняется тем, что для затруднения установления личности авторы сообщений прибегают к различным ухищрениям - оформляют SIM-карты на подставных лиц, используют средства шифрования данных, прибегают к услугам интернет-серверов, расположенных за пределами РФ, применяют так называемые анонимайзеры и прокси-серверы, не записывающие и не хранящие данные, способные идентифицировать пользователя", - отметили авторы законопроекта.