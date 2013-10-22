Московские бизнесмены смогут обсудить законы на новом сайте

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы" запустило проект, позволяющий предпринимателям высказаться по поводу готовящихся постановлений властей и внести свой вклад в улучшение деловой среды города.

"Для нас важно наладить диалог между бизнесменами и чиновниками. С этой целью мы запускаем краудсорсинговый проект на сайте dialog.mbm.ru", – сказал генеральный директор ГБУ "МБМ" Дмитрий Молчанов.

Обсуждать проекты смогут как состоявшиеся бизнесмены и эксперты, так и начинающие предприниматели, стартаперы и другие заинтересованные лица. Отклики и предложения представителей бизнеса будут в обязательном порядке рассматриваться непосредственным руководством ГБУ "МБМ".

В настоящее время на площадке работают 3 проекта. Первый - "Услуги ГБУ Малый бизнес Москвы – реальность и перспективы". С помощью него планируется определить перечень услуг, в которых нуждается бизнес-сообщество.

Также представлен проект "Аренда и приватизация нежилых помещений у Правительства Москвы". По итогам обсуждения будут собраны идеи по улучшению существующего порядка проведения процедур по продаже и сдаче в аренду недвижимости Москвы и создан улучшенный текст закона о приватизации имущества города.

Кроме того, в проекте "Концепция образовательной поддержки предпринимателей 2013-2016 годы" предприниматели предложат темы для образовательных программ и порядок получения образовательных услуг для предпринимателей и для сотрудников.

Планируется, что в дальнейшем список проектов будет расширен, а экспериментальная платформа станет центральной московской площадкой по регулированию и решению экономических вопросов города.

При этом для наиболее активных участников краудсорсинговой платформы предусмотрены призы: ноутбук Apple MacBook Air и два планшета Apple iPad mini 16Gb, а также встреча с главой департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексеем Комиссаровым.