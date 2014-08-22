"Пиратов-рецидивистов" хотят лишить возможности разблокировки сайтов

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Сайты интернет-пиратов, которые неоднократно нарушают авторские права, должны закрываться без возможности разблокировки. К такому решению пришли участники процесса доработки "антипиратского" закона, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Сергей Железняк.

Он отметил, что такие сайты будут блокироваться по решению суда и попадать в специальный реестр, пишет ИТАР-ТАСС.

Кроме того, ведется дискуссия вокруг внесудебного урегулирования споров между интернет-ресурсом и обладателем авторских прав. Также было принято решение, согласно которому нарушителей не будут привлекать к административной ответственности, если они "снимут" информацию по просьбе авторов.

В свою очередь замглавы Минкультуры Григорий Ивлиев заявил, что правительство предлагает ввести штрафы до 1 миллиона рублей в "антипиратский" закон. В частности, кабмин предлагает установить "штраф до 300 тысяч рублей для граждан, до 500 тысяч - для индивидуальных предпринимателей, и до миллиона рублей - для юридических лиц за несоблюдение обязанностей по блокировке незаконного контента".

Напомним, 1 августа 2013 года вступил в силу "антипиратский закон". С этого времени правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент. Первый сайт, содержащий такой контент, был заблокирован 21 августа.

4 июля 2014 года Госдума одобрила во втором чтении поправки в "антипиратский" законопроект, расширяющие его применение. Поправки предполагают распространение ограничений доступа к сайтам, содержащих все виды контента, размещенного с нарушением авторских прав, за исключением фотографий. Так, предлагается ограничить доступ к порталам, через которые распространяются музыкальные и литературные произведения, прямые телевизионные трансляции, включая трансляции спортивных соревнований, а также компьютерный софт. Ранее ограничения касались только сайтов, через которые распространяются кинофильмы.