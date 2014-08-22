Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Законы

22 августа 2014, 16:06

"Пиратов-рецидивистов" хотят лишить возможности разблокировки сайтов

законопроекты законы антипиратский закон блокировка сайтов

Фото: ИТАР-ТАСС

Сайты интернет-пиратов, которые неоднократно нарушают авторские права, должны закрываться без возможности разблокировки. К такому решению пришли участники процесса доработки "антипиратского" закона, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Сергей Железняк.

Он отметил, что такие сайты будут блокироваться по решению суда и попадать в специальный реестр, пишет ИТАР-ТАСС.

Кроме того, ведется дискуссия вокруг внесудебного урегулирования споров между интернет-ресурсом и обладателем авторских прав. Также было принято решение, согласно которому нарушителей не будут привлекать к административной ответственности, если они "снимут" информацию по просьбе авторов.

В свою очередь замглавы Минкультуры Григорий Ивлиев заявил, что правительство предлагает ввести штрафы до 1 миллиона рублей в "антипиратский" закон. В частности, кабмин предлагает установить "штраф до 300 тысяч рублей для граждан, до 500 тысяч - для индивидуальных предпринимателей, и до миллиона рублей - для юридических лиц за несоблюдение обязанностей по блокировке незаконного контента".

Ссылки по теме

Напомним, 1 августа 2013 года вступил в силу "антипиратский закон". С этого времени правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент. Первый сайт, содержащий такой контент, был заблокирован 21 августа.

4 июля 2014 года Госдума одобрила во втором чтении поправки в "антипиратский" законопроект, расширяющие его применение. Поправки предполагают распространение ограничений доступа к сайтам, содержащих все виды контента, размещенного с нарушением авторских прав, за исключением фотографий. Так, предлагается ограничить доступ к порталам, через которые распространяются музыкальные и литературные произведения, прямые телевизионные трансляции, включая трансляции спортивных соревнований, а также компьютерный софт. Ранее ограничения касались только сайтов, через которые распространяются кинофильмы.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать