Законопроект об импичменте президенту внесен в Верховную Раду

"Аэрофлот" разрешил вынужденный возврат билетов в Киев

В пятницу, 21 февраля, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об импичменте президенту Украины Виктору Януковичу.

Автор законопроекта, зарегистрированного под номером 4171, народный депутат Николай Рудьковский. Текст или другие сопроводительные документы на сайте парламента отсутствуют, сообщает "Интерфакс".

Ситуация в Киеве на данный момент остается сложной. Правительственный квартал занят так называемой "народной самообороной" Евромайдана, сообщает телеканал "Москва 24".

В пятницу, 21 февраля, президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с оппозицией об урегулировании политического кризиса в стране, а Верховная Рада приняла закон о возвращении конституции 2004 года, по которой страна становится парламентско-президентской республикой. Также были приняты изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающие декриминализацию статьи, по которой была осуждена экс-премьер Юлия Тимошенко.

Кроме того, Виктор Янукович объявил, что в декабре 2014 года в стране пройдут досрочные президентские выборы.

Эти меры были приняты, чтобы прекратить противостояние сил правопорядка и оппозиции, длившееся более трех месяцев. Кризис на Украине начался в конце ноября 2013 года, после того как правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходили массовые митинги.

Очередное обострение ситуации в центре Киева началось 18 февраля. За первый день столкновений погибли 25 человек, неизвестные подожгли Дом Профсоюзов. 19 февраля обстановка накалилась - на Украине началась контртеррористическая операция.

По данным Минздрава Украины, всего за время беспорядков в Киеве к медикам обратились 603 человека, больше половины из них были доставлены в больницы. Количество погибших с начала последних столкновений в центре украинской столицы - 77 человек.

22 и 23 февраля на Украине объявлен траур по погибшим в центре Киева.