Госдума одобрила закон о наказании за секс-услуги несовершеннолетних

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Государственная дума приняла законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за получение сексуальных услуг от несовершеннолетних. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Поправки приняты в новой редакции, согласованной с Советом Федерации.

За получение сексуальных услуг от лиц в возрасте от 16 до 18 лет новый документ предусматривает наказание до 2 лет в виде лишения свободы, обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, в ходе следственных действий, производимых с участием несовершеннолетнего потерпевшего, а при необходимости и несовершеннолетнего свидетеля, применяется видеозапись или киносъемка, если потерпевший или свидетель или его законный представитель либо законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до 14 лет против этого не возражают.