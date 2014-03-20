Подмосковные власти просят молодоженов не вешать замки на мосты

"Московский патруль": Молодоженов просят не вешать замки на мосты

Руководитель Госадмтехнадзора по Московской области призвала молодоженов не вешать замки на мосты во время свадебных церемоний. Чиновники опасаются, что конструкции могут обрушится, сообщает телеканал "Москва 24".

К примеру, сотрудники ЖКХ города Клина обычной болгаркой несколько раз в год срезают замочки молодоженов, чтобы очистить городской мост от заржавевшего металла.

Работники коммунальных служб признаются: никого обидеть не хотят. Просто перила моста могут не выдержать такую нагрузку. Чиновники государственного административно-техническом надзора города предложили депутатам законодательно запретить вешать замки хотя бы на мостах.

"Мы выступили с инициативой о том, чтобы перенести данную традицию, может быть, поближе к ЗАГСам, установив конструкции в виде деревьев, сердец", - рассказал телеканалу "Москва 24" начальник территориального отдела № 2 Госадмтехнадзора Московской области Алексей Корноухов.

Случаи обрушения мостов уже зафиксированы, правда не в России. В Риме на перилах и фонарях моста Понте Мильвио над Тибром молодожены ежедневно закрепляли десятки замков. В итоге, под их тяжестью один из фонарных столбов обрушился. Власти города не только запретили вешать новые замки, но и убрали предыдущие.

Родоначальники традиции именно итальянцы. В начале 90-х годов после выхода в свет романа Федерико Моччa "Три метра над небом", герои которого именно так выражали свои чувства, традиция захватила весь мир. В итоге, во многих странах давно ввели штрафы для тех, кто вешает замки.

В России, если законопроект будет принят, тоже начнут штрафовать молодоженов. Авторы законопроекта ссылаются не только на безопасность, но и на эстетику: груды ржавых замков портят внешний вид конструкций.



У работников праздничной индустрии мнения по поводу инициативы разделились. Например, организаторы свадебных мероприятий не видят никакой угрозы в так полюбившейся россиянам традиции и считают, что никакие запреты просто не помогут.



"Молодожены все равно не перестанут эти замочки вешать. Это традиция. Даже если вы запретите, люди поедут в другое место", - отметил директор свадебного агентства Максим Данилов.