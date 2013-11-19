Госдума приняла в первом чтении законопроекты о пенсионной реформе

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О страховых пенсиях", предусматривающий введение новой пенсионной формулы для назначения трудовой пенсии по старости.

Предложенная формула основана на переводе пенсионных расчетов из денежного выражения в баллы. При расчете будет учитываться сумма страховых вносов в Пенсионный фонд, стаж и возможная добровольная отсрочка выхода на пенсию, за которую будут начисляться бонусы.

Соответственно, размер будущей пенсии в случае принятия закона будет определяться умножением индивидуального пенсионного коэффициента на его стоимость, которую правительство будет пересматривать ежегодно.

Предполагается, что переход на новые принципы формирования пенсии начнется с 2015 года. Все пенсионные начисления, заработанные до этой даты, будут пересчитаны в баллы.

Что такое новая пенсионная формула и как она работает

При этом баллы будут начисляться работающему гражданину за каждый год трудовой деятельности.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О накопительных пенсиях", согласно которому накопления граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) будут преобразованы в самостоятельный вид пенсии.

Размер такой пенсии будет определяться делением накопленных денег на количество месяцев ожидаемой выплаты. До января 2016 года этот период составляет 19 лет, а далее он будет устанавливаться ежегодно на основе статистики о продолжительности жизни.

При этом переводить свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой россияне смогут не чаще, чем раз в пять лет.

Напомним, что женщины в России выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет.