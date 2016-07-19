"Пакет Яровой" предложили перенести на 2023 год

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Дату вступления в силу антитеррористического пакета Ирины Яровой предложили перенести до 1 июля 2023 года. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение депутатов Госдумы член Совета Федерации Антон Беляков, сообщает Агентство "Москва".

Сенатор отметил, что "пакет Яровой" требует дополнительной корректировки, которую планируется провести до 2023 года.

Владимир Путин подписал антитеррористический пакет законов 7 июля. Законопроект, авторами которого выступили депутаты Госдумы Ирина Яровая и Виктор Озеров, подразумевает, что операторы будут хранить на территории России информацию о приеме и передаче голосовых вызовов и сообщений.

Сейчас операторы обязаны хранить информацию только о фактах соединения в течение шести месяцев. Пока срок остается таким же, но может быть изменен – последнее слово за правительством.

Также закон обязывает мессенджеры и соцсети предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений. За отказ предлагается ввести штрафы в размере от 800 тысяч до миллиона рублей. Изменения вступят в силу 20 июля 2016 года, а обязательство хранить содержание звонков и сообщения начнет действовать 1 июля 2018 года.