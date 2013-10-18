Депортированные иностранцы не смогут получить гражданство России

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы запретили депортированным иностранцам получать гражданство России.

Соответствующие поправки во втором чтении были приняты в закон "О гражданстве Российской Федерации".

Так, получить или восстановить гражданство России не смогут люди, которые были выдворены за пределы нашей страны; которых депортировали или передали иностранному государстве в соответствии с международными договорами России о реадмисии.

Кроме того, запрет коснется и тех граждан, в отношении которых было принято решение о нежелательности пребывания или проживания в России.

"Нашим законопроектом расширяется перечень основания для отклонения в приеме заявлений иностранных граждан в гражданстве РФ. Дело в том, что в соответствии с действующем законодательством лица, депортированные из РФ на протяжении следующих пяти лет не имеют права подавать заявление, то категория лиц, которые депортированы, реамнистированы на основании международных договоров, имеют право выехать за рубеж и тут же подать заявление", - заявил член фракции "Единая Россия" в Госдуме Ризван Курбанов.

По его мнению, это поправки в закон позволят сократить поток мигрантов.