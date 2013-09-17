Право на труд: как Москва встречает мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

По данным ФМС, за семь месяцев 2013 года в Россию въехало 11,6 миллиона иностранцев, на учет встали 4,2 миллиона, разрешения на работу получили 780 тысяч человек. Более трети миграционного потока приходится на Москву и Московскую область. О том, как в столице борются с нелегальной миграцией и помогают иностранцам освоиться в незнакомой среде, читайте в материале M24.ru.

Сейчас московскому рынку труда требуется около 2 миллионов специалистов. По словам Сергея Собянина, прежде всего нужны менеджеры и управляющие, а что касается профессий, где необходимы работники низкой квалификации, - требуются строители, продавцы и работники сферы ЖКХ. Поскольку на эти позиции москвичи и жители Подмосковья идут с большой неохотой, нехватка рабочих рук компенсируется за счет приезжих.

Между тем за последние 5 лет квота на привлечение иностранной рабочей силы в Москве уменьшилась в 2,5 раза, до 200 тысяч человек в год. При этом легальные мигранты составляют лишь 3,2 процента от всех людей, работающих в столице. Еще сотни тысяч иностранцев трудятся в Москве незаконно.

Одним из решений этой проблемы могло бы стать введения визового режима со странами Средней Азии и Закавказья - основных поставщиков гастарбайтеров в российскую столицу. Эту идею поддерживает мэр Москвы. По его словам, Россия может создать визовый режим даже со странами, с которыми уже заключено соглашение о безвизовом въезде.

Ранее в Мосгордуму был внесен проект поправок в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", вводящих рабочие визы для трудовых мигрантов, приезжающих в страну более чем на 90 дней. Если законопроект будет одобрен столичным парламентом, его внесут на рассмотрение Госдумы. В случае принятия документа он вступит в силу 1 января 2014 года. Планируется, что норма о рабочих визах не будет касаться только стран - участниц Таможенного союза, то есть Белоруссии и Казахстана.

Кроме того, предлагается увеличить страховые взносы для мигрантов. Ожидается, что повышенные взносы заставят работодателей отказаться от труда гастарбайтеров в пользу граждан России. Ранее заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявлял, что в рамках создания в каждом районе города ГБУ "Жилищник" планируется принимать на работу только дворников-россиян. Чиновник также отметил, что для сезонных рабочих из провинции будут строить гостиницы.

Однако у инициативы о введении визового режима появились оппоненты. В частности, глава комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Руслан Гаттаров предложил брать отпечатки пальцев у всех въезжающих на территорию России иностранцев. По его словам, введение виз разрушит СНГ, в то время как дактилоскопия - "более комфортная и цивилизованная мера". Сенатор отметил, что механизм этой процедуры должна разработать межведомственная группа с участием представителей ФМС, МВД и Минкомсвязи.

Помимо этого, депутаты Госдумы разработали поправки, которые обяжут иностранцев покупать миграционный вексель при пересечении российской границы, не требующем получения визы.

Именной беспроцентный финансовый документ стоимостью в 30 тысяч рублей необходим для обеспечения платежеспособности в случае депортации. По мнению авторов поправок, новые правила сохранят национальную целостность страны, снизят криминогенную обстановку и привлекут дополнительные доходы - примерно 225 миллиардов рублей. Отметим, что в прошлом году из Москвы и других городов России было выслано более 35 тысяч человек. А средняя стоимость депортации уроженца Средней Азии составляет от 30 до 40 тысяч рублей.

Госдума запретила иностранцам младше 18 лет работать в России

Также в июле этого года Госдума утвердила законопроект, запрещающий трудиться в России иностранцам младше 18 лет. Документ вводит ограничения на выдачу мигрантам разрешения на работу и патента на трудовую деятельность. Получить их не смогут несовершеннолетние приезжие. Разрешения, оформленные ранее, также аннулируются. Однако есть исключения - новые ограничения не коснутся спортсменов и тренеров-иностранцев. Закон также допускает заключение трудового договора с лицами, не достигшими 14 лет, если они работают на киностудиях, в театрах и цирках.

В апреле этого года был принят закон о введении экзаменов на знание русского языка для мигрантов. Документом предлагается установить градацию требований к иностранцам в зависимости от получаемого ими разрешения: на работу, на временное проживание или приобретение российского гражданства. Так, для получения разрешения на работу мигранты должны иметь базовый уровень владения русским языком и сдать экзамен на знание истории, культуры и Конституции России, как минимум, на оценку "удовлетворительно". Для разрешения на временное проживание необходимо иметь первый уровень владения языком, а для получения паспорта гражданина Российской Федерации - второй уровень, а это знание не менее 10 тысяч слов.

Депутаты рассмотрят закон о сдаче мигрантами обязательных экзаменов

С декабря 2012 года в России уже начал действовать похожий закон, который, правда, обязал сдавать экзамен по русскому языку только тех мигрантов, которые работают в сфере ЖКХ, розничной торговли или бытового обслуживания. Отмечается, что знание русского языка, истории и законов сделает пребывание мигрантов комфортным, сформирует взаимопонимание приезжих и местного населения, а также приведет к стабильности и безопасности.

Проходить тестирование на знание русского языка граждане из безвизовых стран могут в Российском университете дружбы народов, Институте русского языка имени Пушкина и Московском Государственном университете. За возможность сдать экзамен мигрант должен заплатить три тысячи рублей.

Кроме того, сеть "МосКино" предложила департаменту культуры провести бесплатные киносеансы для приезжих. Первые сеансы состоялись в середине июля в парке "Красная Пресня" и саду имени Баумана, в дальнейшем в проект были включены и другие площадки, среди которых парк Горького, "Сокольники", "Фили", "Эрмитаж", а также кинотеатр "Пионер". Демонстрация фильмов об истории и культуре Москвы, по задумке организаторов, в первую очередь должна привлечь работающих в столице иностранцев и жителей других регионов.

"Москва в цифрах": Иностранные работники в Москве

Также столичные власти планируют выпустить для трудовых мигрантов специальные буклеты-памятки. В них будет размещаться информация о порядке получения разрешения на работу, об ответственности за нарушение миграционного законодательства, о работе по патенту.

Всего будет напечатана 81 тысяча буклетов, среди которых – "Порядок привлечения и использования иностранных работников", "Иностранный работник на рынке труда: порядок получения иностранным гражданином разрешения на работу и осуществление трудовой деятельности в РФ", "Работа по патенту: порядок получения иностранным гражданином патента для работы у физических лиц, не связанной с предпринимательской деятельностью", "Помощь работодателю и иностранному работнику: ответственность за нарушение миграционного законодательства РФ". Буклеты будут выпущены на русском языке, а также на таджикском, узбекском и киргизском. Предполагается, что буклеты помогут уменьшить количество правонарушений в сфере миграционного законодательства.