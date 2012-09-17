Россиян защитят от недобросовестных трейдеров рынка "Форекс"

Россиян защитят от недобросовестных трейдеров, предлагающих крупные заработки на рынке "Форекс". Их планируют обязать работать по лицензиям. А в случае банкротства компании будут отвечать перед клиентам своим капиталом

Россиян защитят от недобросовестных компаний, предлагающих баснословную прибыль на рынке "Форекс". Теперь деятельность таких трейдеров планируют контролировать, а это значит, что они смогут работать только по лицензии.

В случае банкротства компании ответят перед клиентами своим капиталом. О возможности соответствующих изменений в законодательстве пишет "Российская газета".

Сейчас в Интернете немало предложений услуг по торговле на "Форексе". Доходы на фондовом рынке недобросовестные компании обещают в 10-12 процентов в месяц - это больше ста процентов годовых. На самом деле такие деньги нельзя заработать ни на фондовом рынке, ни на процентах по банковским вкладам.

В результате на "Форексе" играют около 500 тысяч россиян, которые надеются быстро получить крупный заработок. Реальные же деньги зарабатывают лишь немногие.

До сих пор деятельность этого сегмента финансового рынка не регулировалась. Если же законодательство изменится, лицензии брокерам и трейдерам будет выдавать уполномоченный регулирующий орган. Какой именно, станет известно позже.

Кроме того, планируется определить планку по минимальному капиталу компаний для работы на рынке. Этими средствами компания ответит перед клиентами в случае разорения.