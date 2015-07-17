Оплатить парковку можно будет с корпоративного телефона

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Владельцы корпоративных номеров смогут оплачивать с этих телефонов парковку своих личных автомобилей. Законопроект, упрощающий оплату услуг через мобильные сервисы, внесен правительством России в Госдуму. Текст документ приводится на сайте кабмина.

Для того чтобы владельцы корпоративных номеров могли оплачивать с этих телефонов различные услуги, компании нужно будет заключить соответствующий договор с оператором связи. С помощью этой функции можно будет оплачивать, к примеру, парковку. Пока это могут сделать только владельцы частных номеров.

Также законопроект снимет с абонентов обязанность каждый раз дополнительно подтверждать однотипные платежи при постоянном объеме комиссии. Речь идет об упрощении оплаты за торгово-сервисные услуги, за парковочные места, за поездки в общественном транспорте, оплату пени и штрафов.

Еще одно нововведение заключается в том, что пользователи частных номеров смогут использовать так называемый отложенный платеж, то есть платеж, который связан с их денежными средствами на счете.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 9 июля.

Сейчас владельцы частных номеров могут оплатить со счета своего телефона коммунальные услуги, интернет, парковку и эвакуацию, штрафы ГИБДД, проезд по платной трассе М-4 "Дон", пополнить карту "Тройка" или электронный кошелек.