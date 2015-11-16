Сигареты могут начать продавать только по паспорту

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российских курильщиков могут начать вносить в специальный реестр. Такой законопроект разрабатывают в Госдуме, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Дмитрия Носова. По его словам, данный законопроект установит новые правила на продажу сигарет.

В частности, они будут продаваться в простой белой пачке. А данные покупателя из паспорта будут вноситься в специальный реестр. Такие нововведения должны исключить продажу сигарет несовершеннолетним.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести дополнительный налог на производство и продажу сигарет.

"В данный момент мы с коллегами готовим введение дополнительного налога на производство, продажу и транспортировку сигарет. Также мы готовим полный запрет кальянов", – отметил Носов.

Напомним, в 2013 году в России приняли закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Сначала было запрещено курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в лифтах, самолетах и на АЗС. Помимо этого, были запрещены реклама и стимулирование продаж табака.

На втором этапе, с 1 июня 2014 года, запретили курить в поездах, на вокзалах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Кроме того, была ограничена продажа сигарет, а показ фильмов со сценами курения должен сопровождаться соответствующей социальной рекламой.

Стоит отметить, что "антитабачный закон" запрещает курение в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, а запрет на курение на террасах на открытом воздухе в законе не прописан.