Беспилотники будут развозить грузы и пенсии

Небольшие беспилотники через несколько лет смогут доставлять грузы, почту и пенсии. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в июне в третьем чтении.

Глава Ассоциации эксплуатанта и разработчиков беспилотников авиационных систем Амир Валиев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это позволит России выйти на мировой рынок в этой сфере.

"Изменения, которые будут приниматься в Госдуме, отвечают всем требованиям в развитии этой индустрии и возможностям России применить свой интеллектуальный потенциал на этом рынке, не только внутреннем, но и мировом", – сказал он.

По словам эксперта, дроны будут использоваться для выполнения тех задач, которыми раньше занималась большая пилотируемая авиация. "Например, для диагностики протяженных объектов – нефтепроводов и газопроводов. Этот рынок интенсивно развивается, каждый год объем услуг практически удваивается", – добавил Валиев.

При этом доставка грузов с помощью беспилотников станет возможной только после появления подзаконных актов, отметил эксперт. "Сейчас в кодексе сделаны все возможности, чтобы появились эти акты. Это позволит в течение нескольких лет ввести легитимную перевозку грузов с помощью беспилотников", – сказал он.

Как пишет "Российская газета", те, кто занимается моделированием небольших самолетов и любительской фотосъемкой с воздуха, смогут регистрировать свои летательные аппараты через негосударственную организацию. При этом все государственные структуры будут иметь доступ к этой базе.

Первые дороги для беспилотных авто могут появиться к 2020 году. В ГИБДД активно обсуждают тему эксплуатации автономных транспортных средств. Отсутствие нормативной базы и законов, регламентирующих использование и владение беспилотными автомобилями, ставит перед госорганами задачу скорейшей регламентации таких правил.

Кроме того, в ведомстве призывают заранее позаботиться о том, кто будет нести ответственность за ДТП с участием автономных машин или, например, уголовные преступления, совершенные с помощью беспилотников.