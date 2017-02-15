Курение вейпов и зацепинг: какие изменения ждут россиян в этом году

Мосгордума 15 февраля рассмотрела несколько постановлений. О самых громких из них – читайте в подборке m24.ru.

Ответственность за нападение на медиков

Мосгордума поддержала ужесточение ответственности за нападение на медиков. Документ предлагает внести изменения в УК и УПК, вводящие уголовную ответственность за нападение в связи с исполнением медработниками своих профессиональных обязанностей.

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова на заседании заявила, что законодательство не наделяет медработников особым статусом, но, посягая на его жизнь, нападающий "ставит под угрозу не только жизнь медицинского работника, но и жизнь того человека, которому медработник оказывает помощь".

По мнению авторов документа, пострадавший лишается возможности оказать помощь нуждающемуся в ней человеку, а замена врача или фельдшера требует времени даже в условиях мегаполиса.

Согласно законопроекту, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении медицинского работника наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Применение насилия, опасного для здоровья, предложено наказывать лишением свободы на срок до 10 лет, а посягательство на жизнь – от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Запрет на курение вейпов

Принято постановление о проекте закона, ограничивающего потребление вейпов. Потребление испарительных смесей посчитали пропагандой курения.

Законопроект запрещает продавать устройства, имитирующие курение табака, несовершеннолетним и использовать их в общественных местах. Помимо этого, введены ограничения на их рекламу.

В законе дали определение испарительной смеси для таких устройств – "жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл и без содержания никотина".

Документ объединяет различные устройства: никотиносодержащие и безникотиновые испарительные смеси, электронные сигареты, испарители, парогенераторы и другие. Кроме этого, в России хотят ввести лицензирование на продажу вейпов. Это поможет контролировать качество продукции и сократить количество взрывов электронных сигарет.

Зацепинг

Наказание за проезд на общественном транспорте в местах, не предназначенных для пассажиров, могут ужесточить. Сейчас за зацепинг предусмотрен штраф в 100 рублей. Подготовленный проект федерального закона предлагает дифференцировать степень ответственности и в Москве и в Санкт-Петербурге штрафовать на три–четыре тысячи рублей, в остальных регионах – от одной до 2,5 тысячи рублей.

За повторное нарушение предлагается установить штраф в сумме от четырех до пяти тысяч рублей либо применить к нарушителю административный арест сроком до 15 суток.

Таким же образом предлагается наказывать за проезд на крышах автобусов, троллейбусов и трамваев или в других местах, не предназначенных для пассажиров. Одобрив законодательную инициативу в первом чтении, столичные депутаты взяли пять дней на подготовку ее ко второму чтению.

Запрет продажи алкоголя

Одобрено предложение о предоставлении регионам права на запрет продажи алкоголя.

Согласно предлагаемым изменениям в федеральный закон, органы государственной власти субъектов РФ будут "вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, включая ограничения времени и мест розничной продажи, а также полный запрет на розничную продажу алкоголя.

Зарплаты депутатов

Денежное вознаграждение депутатов Мосгордумы, работающих на постоянной основе, в 2017 году уменьшат на 10 процентов. Соответствующее решение озвучил на заседании столичного парламента его председатель Алексей Шапошников.

Кроме того, Мосгордума увеличила пенсионный возраст городских чиновников до 65 лет. Также документ предусматривает постепенное увеличение стажа государственной гражданской службы, стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет ежегодно по полгода от 15,5 до 20 лет.