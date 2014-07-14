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Выборы

14 июля 2014, 18:48

Подписи для кандидатов в депутаты предлагают заменить денежным залогом

законопроекты Госдума выборы залог

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдуме предлагают разрешить кандидатам-самовыдвиженцам вместо сбора подписей вносить залог в 1 млн рублей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Согласно инициативе ЛДПР, кандидаты в депутаты на выборах всех уровней также могут не собирать подписи, если кандидатура предложена официально зарегистрированной политической партией.

Если же кандидат не выступает от партии или не может внести избирательный залог, то он должен собирать подписи.

По замыслу автора законопроекта Виталия Золочевского, это уменьшит затраты на проведение избирательной кампании.

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"Избирательный залог является доказательством того, что кандидат не только представляет интересы большой части населения, но также является взносом, который пойдет на предвыборную агитацию и другие затраты избирательной кампании", - говорится в пояснительной записке к документу.

По словам Золочевского, залог станет дополнительным фильтром для отсеивания кандидатов, которые не представляют мнение больших групп россиян.

Сейчас кандидаты могут не собирать подписи, если их кандидатуру поддержала официально зарегистрированная партия.

Напомним, что выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

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